شخصيات إسلامية.. أبو بكر الصديق

أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، رضي الله عنه، وكان أول من آمن من الرجال، قال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر».

والصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورد في فضله مجموعة من الآيات والأحاديث، ومن ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: (إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، سورة التوبة: الآية 40». وفي الآية بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والهجرة.

وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنّة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين»، (سنن الترمذي، 3664).

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمن الناس عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً».

وعن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: «أبو بكر وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم»، (سنن الترمذي (3656). قال الإمام النووي: «واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، قال جمهورهم: ثم عثمان ثم عليّ»، (شرح النووي على مسلم 15/ 148).

وأبو بكر هو السابق إلى الإسلام، نال شرف الصحبة في الهجرة، وحضر جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشجع الصحابة، ظهر يقينه في يوم الإسراء والمعراج فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق، وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين ذهل الناس، فخطب أبو بكر، رضي الله عنه قائلاً: ألا من كان يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم، فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت، وقرأ قوله جلا جلاله: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ)، «سورة الزمر: الآية 30»، وقوله عز وجل: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)، «سورة آل عمران: الآية 144».

وكان لأبي بكر، رضي الله عنه، في الإسلام مواقف رفيعة وفضائل متكاثرة، أسلم على يده خلائق من الصحابة، منهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة.

وبذل رضي الله عنه نفسه وماله وأهله في خدمة الإسلام ونبي الإسلام، وتصدق بجميع ماله يوم تبوك، وسعى في خدمة أهل الحاجة والضعف، فكان يتعهد عجوزاً كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، فيسقي لها، ويقوم بأمرها، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.