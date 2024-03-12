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«الإمارات للإفتاء الشرعي»: 25 درهماً زكاة الفطر عن الشخص الواحد

«الإمارات للإفتاء الشرعي»: 25 درهماً زكاة الفطر عن الشخص الواحد
13 مارس 2024 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024.

أولاً: حكم زكاة الفطر:
معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.

ثانياً: مقدار زكاة الفطر:
(2.5) كغ من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً: 25 درهماً عن الشخص الواحد.

ثالثًا: توقيت إخراج زكاة الفطر:
الأفضل إخراج زكاة الفطر، بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طوال يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.

رابعاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:
إطعام مسكين بمقدار (3.250) كغ من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي:  (15) درهماً عن كل يوم.

خامساً: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان:
إطعام 60 مسكيناً، لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: (15) درهماً لكل مسكين، وبهذا: يكون مجموعها: (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.

سادساً: كفارة الظهار:
إطعام ستين (60) مسكيناً لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم، ويكون لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً، وهي: (900) درهم عن كل يوم، توزع على 60 مسكيناً.

سابعاً وثامناً: كفارة اليمين:
إطعام عشرة مساكين، بمقدار (3.250) كغ من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: (150) درهماً، توزع على عشرة مساكين.

تاسعاً وعاشراً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:
في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين، بمقدار (3.250) كغ من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً: (15) درهماً عن كل يوم.

الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:
إطعام ستة مساكين، بمقدار (3.250) كغ من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي: (90) درهماً إماراتياً توزع على ستة مساكين.

الثاني عشر: مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم:
عرض ملخص حول مقادير وقيم زكاة الفطر والكفارات ووجبة إفطار الصائم لسنة 1445هـ/ 2024م
م المجال (زكاة/ كفارة) المقدار القيمة عدد المستفيدين
1 زكاة الفطر : (2.5) كغ من الأرز، عن كل شخص 25 درهماً- مسكين أو أكثر
2 كفارة
إفساد صوم رمضان (3.250) كغ من البُر 
لكل مسكين 15 درهماً
(المجموع: 900 درهم) ستون مسكيناً
3 فدية الصيام
(للعاجز عن الصوم) (3.250 ) كغ من البُر، 
عن كل يوم 15 درهماً- مسكين واحد
4 كفارة
من مات وعليه صوم واجب (3.250) كغ من البُر 
عن كل يوم 15 درهماً- مسكين واحد
(15) درهماً للشخص الواحد.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
إفطار الصائم
زكاة الفطر
زكاة المال
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