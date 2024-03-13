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علوم الدار

راشد بن حمدان يشيد بمبادرة «وقف الأم»

راشد بن حمدان يشيد بمبادرة «وقف الأم»
14 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد)

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ثمّن الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مبادرة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة مليار درهم، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، لتكريم الأمهات، واستثمار تقديرهن في إنشاء المدارس حول العالم لتوفير التعليم الجيد لملايين الأفراد المحرومين من فرص التعلم والتطور وبناء مستقبلهم، والقضاء على الأمية، وتحسين ظروف الحياة في المجتمعات النائية، وقال الشيخ راشد: «إن عنونة المبادرة بوقف الأم تعكس القيمة العظيمة للأم وترسخ قدرها ووقارها وأهمية حضورها في ضمير المجتمع، وتبرز دورها وتضحياتها في بناء الإنسان، وجهودها الكبيرة في عملية التربية والتنشئة ونقل المعرفة من جيل إلى جيل، مما يعد دوراً أساسياً في التنمية البشرية وبناء المجتمعات المتينة والجديرة»، وأضاف أن هذه المبادرة التي تستشعر حاجة بعض المجتمعات التنموية، وتحمل فكراً مستنيراً واهتماماً ودعماً كبيراً للتعليم العالمي، وتؤكد استمرار حضور الإمارات بإسهاماتها الفاعلة في دفع الجهود الأممية لنشر وتحسين التعليم حول العالم، منوهاً بدعم وتمكين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم الطبية والتربوية من واقع اختصاصها في استهداف التميز التعليمي والطبي ورعاية الموهوبين، وإيلاء تجويد الأداء التعليمي ونشر الممارسات التعليمية العالمية المتميزة اهتماماً خاصاً، مؤكداً أن إيمان المؤسسة سيبقى راسخاً بأن بناء الأوطان المتميزة يبدأ من الأم المتميزة والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة وعناصر المنظومة التعليمية الأخرى، وسوف تستمر في أداء رسالتها التعليمية السامية، كما أراد لها مؤسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

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