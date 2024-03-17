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علوم الدار

«دبي للصيدلة» يزور الأدلة الجنائية

«دبي للصيدلة» يزور الأدلة الجنائية
18 مارس 2024 03:04

‎دبي (الاتحاد) 

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نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، زيارة لطالبات كلية دبي للصيدلة، إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لتمكين الطالبات من الاطلاع على مُختلف تخصصات العلوم الجنائية وتطبيقاتها العملية.
وتأتي الزيارة في إطار مبادرة أرض «المواهب» التي ينظمها مجلس طلبة الجامعات والكليات لتعريف الطلبة بالتخصصات في شرطة دبي، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كيفية تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الجامعات والكليات على الواقع العملي.
تمكين
هدفت الزيارة إلى تمكين الطالبات من التفاعل مع المُختصين في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفهم التحديات التي يواجهونها وأهمية الأدوار التي يلعبونها في حفظ الأمان وتطبيق العدالة.

دبي
شرطة دبي
الصيدلة
الأدلة الجنائية
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