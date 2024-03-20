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علوم الدار

"العلماء الضيوف" يشاركون في برنامج الكراسي العلمية

"العلماء الضيوف" يشاركون في برنامج الكراسي العلمية
20 مارس 2024 17:24

شارك أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، في فعاليات الكراسي العلمية التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال أيام شهر رمضان المبارك في عدد من الجوامع الكبيرة ضمن البرنامج الرمضاني لهذا العام.

وألقى العلماء الضيوف ضمن برنامجهم اليومي عددا من الدروس في الكراسي العلمية تناولوا فيها تفسير سور مختارة من القرآن الكريم، وجوانب من الشمائل المحمدية، وعلوم الحديث، بحضور طلاب العلم وجمهور كبير أشادوا بشمولية هذا البرنامج وتلبيته لاحتياجاتهم الدينية والعلمية والثقافية والفكرية.

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يذكر أن برنامج الكراسي العلمية يشمل كرسي التفسير ويتناول بيان أسباب نزول السور والآيات، وبيان مقاصد السور والموضوعات الكبرى التي تناولتها، وتفسير المعاني والمفردات، وبيان تناسب الآيات والسور، والوقوف على بعض اللطائف العلمية واللغوية، وذكر الفوائد التربوية من الآيات، وكرسي الشمائل المحمدية ويتحدث عن مولده صلى الله عليه وسلم وإرهاصات النبوّة، وصفاته الخَلْقِيَّة والخُلُقِيَّة، وعبادته، ومعجزاته، وتعامله مع أهل بيته، ومع أصحابه، وتسامحه مع غير المسلمين، بالإضافة إلى كرسي سماع الحديث.

 

المصدر: وام
العلماء ضيوف رئيس الدولة
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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