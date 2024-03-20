تعاون أكاديمي لاستخدام علاج سرطان القولون بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة، عقد مشروع بحثي مع شركة جلاكسو سميث كلاين (GSK)، حول توسيع نطاق استخدام أحد أدوية الشركة في علاج مرضى سرطان القولون.

وقع العقد عن جامعة الشارقة الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ووقع عن شركة جلاكسو سميث كلاين الدكتور جون ويلسون، مدير التعاون الأكاديمي، بمشاركة الدكتورة مها صابر، الباحثة الرئيسة والمشرفة على تنفيذ المشروع البحثي مع شركة جلاكسو. كما حضر مراسم التوقيع الدكتور ربيع حلواني، مدير​ ​معهد البحوث للطب والعلوم الصحية، والدكتور رفعت حمودي، مدير مركز التميز للطب الدقيق، والدكتور سامح سليمان المنسق الأكاديمي بين الجامعة وشركة جلاكسو.

وترجع أهمية المشروع البحثي لأهمية الطب الدقيق في الوقت الحالي، حيث تظل الآثار الجانبية الخطيرة للعلاج الكيميائي المضاد للسرطان الحالي تحدياً كبيراً أمام المرضى والأطباء؛ لذلك فإن تنشيط الجهاز المناعي لمحاربة السرطان يعد تحدياً كبيراً مع توقع تقدم في استخدام العلاج المناعي في أنواع مختلفة من السرطان؛ لذلك يركز المشروع البحثي على تعديل بعض العمليات الحيوية المحددة لتوسيع نطاق استخدام أحد أدوية GSK لتشمل مجموعة أوسع من مرضى سرطان القولون (ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعاً والذي يرتبط بمعدل وفاة ملحوظ)، وتُعد الدراسة نواة لفكرة قد تمهد الطريق لاستخدام أوسع للأدوية المناعية، بهدف تحسين العلاج، وتقليل معاناة المرضى.