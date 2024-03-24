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منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد بمنزله في أبوظبي

منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد بمنزله في أبوظبي
24 مارس 2024 22:17

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله بمدينة أبوظبي.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، التهاني وأطيب الأمنيات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة الإفطار الرمضاني

 وأقام معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حضرها كلٌّ من: معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ منصور بن محمد بن بطي آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن بطي
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