"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 50 كم/س وفرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية وذلك من الساعة 08:45 حتى الساعة 20:00 اليوم الثلاثاء.