"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.
كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 50 كم/س وفرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية وذلك من الساعة 08:45 حتى الساعة 20:00 اليوم الثلاثاء.
فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية ورياح نشطة السرعة خاصة مع السحب وتصل سرعتها 50 كم/س وذلك من الساعة 08:45 الثلاثاء 26/03/2024 حتى الساعة 20:00 الثلاثاء 26/03/2024 pic.twitter.com/0ZTopj6hR5— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 26, 2024