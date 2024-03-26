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"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
26 مارس 2024 09:17

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 50 كم/س وفرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية وذلك من الساعة 08:45 حتى الساعة 20:00 اليوم الثلاثاء.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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