حاكم رأس الخيمة يستقبل وفد الشؤون الإسلامية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قدم الوفد خلال الزيارة التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ضم الوفد الدكتورعمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومديري مكاتب الأوقاف، وعدداً من المسؤولين.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لجهود الهيئة العامة وبرامجها المتنوعة، التي تسعى لترسيخ الخطاب الديني الحضاري في المجتمع، والذي له أبلغ الأثر في تعزيز دور الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع في الشؤون الدينية.

وأكد أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، تسير وفق رؤية القيادة الحكيمة، وتستلهم منها نهجها الحضاري السمح في برامجها وخططها الحالية والمستقبلية.

وثمن الدرعي دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لمشاريع الهيئة في إمارة رأس الخيمة، متوجهاً بهذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى سموه على ما جاد به من المكرمة السامية لأبنائه الأئمة والمؤذنين المواطنين في إمارة رأس الخيمة، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، والذي يعكس تقدير سموه الكبير للدور الذي يؤديه المؤذنون والأئمة في المجتمع، ودور المساجد كمنارات حضارية مشرقة، خاصة في شهر رمضان، داعياً الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.