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«أصحاب الهمم» و«طلبة مدارس حماية» يصدحون بتلاوة القرآن الكريم

«أصحاب الهمم» و«طلبة مدارس حماية» يصدحون بتلاوة القرآن الكريم
31 مارس 2024 02:54

دبي (الاتحاد)

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نظم قسم الشؤون الدينية في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، ومدارس حماية، مبادرة المسابقة الدينية «بالقرآن نسمو ونرتقي» بنسختها الأولى، والخاصة بأصحاب الهمم وطلبة مدارس حماية بهدف التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
وأكد المقدم عبد الله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، أن مبادرة «بالقرآن نسمو ونرتقي» تعتبر من المبادرات الدامجة لفئة أصحاب الهمم مع نظرائهم من الطلبة في مدارس حماية، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تطبيقها للمرة الأول، تعتبر من المبادرات المهمة التي تساهم في استغلال الشهر الفضيل في تشجيع الطلبة على التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة كتاب الله تعالى.
وبين أن مسابقة «بالقرآن نسمو ونرتقي» لأصحاب الهمم وطلبة مدارس حماية، يتم تنظيمها في إطار مسابقات شرطة دبي الرمضانية في دورتها الـ41، والتي تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني، ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن عدد الطلبة المشاركين المسابقة الدينية «بالقرآن نسمو ونرتقي» بلغ 87 طالباً وطالبة، بينهم 43 من أصحاب الهمم، و36 من طلبة مدارس حماية، و8 طالبات.

أصحاب الهمم
القرآن الكريم
رمضان
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