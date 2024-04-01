«زايد العليا لأصحاب الهمم» تتعاقد مع «كامبريدج للطب»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا عقداً مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بشأن تشغيل مركز المضيف التابع للمؤسسة المنشأة المخصصة للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم، حيث تمنح المؤسسة للمركز الرائد والمتخصص في تقديم خدمات الرعاية متعددة الاختصاصات طويلة الأجل في الدولة ودول الخليج، مهام وأعمالاً وصلاحيات تقديم وتزويد المرضى المقيمين في المركز بالخدمات الطبية والعلاجية، وذلك بهدف توافق خدمات المركز مع التصنيفات الدولية الخاصة بإعادة تأهيل أصحاب الهمم أصحاب الحالات الحرجة أو شديدة الإعاقة.

وقع العقد عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الدكتور هاوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لإدارة المالية والاستثمار للمجموعة.

وبموجب العقد يقدم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل خدمات التمريض، وخدمات تحليل السلوكية التطبيقية بهدف تعزيز الصحة النفسية ومعالجة المشكلات النفسية ومشاكل باتينيت وبالتعاون مع المتخصصين الآخرين (كالطبيب النفسي وأخصائي العلاج الوظيفي) في الرعاية الصحية، فضلاً عن الخدمات الصيدلانية، وخدمات العلاج الفيزيائي، والعلاج المهني، وعلاج النطق، وخدمات اختصاصي النظام الغذائي المسجل، وخدمات طب الأسنان لأصحاب الهمم المقيمين بمركز المضيف.

من ناحيتها، تدعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركز كامبريدج للقيام بمهامه من خلال إرشاده للحصول على التراخيص والتصاريح والتخويلات والتفويضات الضرورية كافة، ومنحه وكادره صلاحية الوصول وحق الانتقال المستمر للمناطق والمرافق الخاصة بالمركز كافة.