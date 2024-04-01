عبد الملك بن كايد القاسمي يشيد بجائزة «حصة بنت محمد للقرآن»

رأس الخيمة (وام)

أشاد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم، التي تهدف إلى خدمة كتاب الله والعناية به من خلال تشجيع النشء على حفظه وإتقانه، والتركيز على طالبات المدارس وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه والعناية بفئة أصحاب الهمم من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة.

وثمن معاليه دعم حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، للجائزة التي انطلقت عام 2014 ودخلت عقدها الأول في عام الاستدامة 2024.

وبارك معاليه مشاركة 2882 طالبة في الجائزة عبر دوراتها العشر التي نظمتها مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من طالبات المدارس ومعاهد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في مجلسه بسيح الزهراء هاني الزبيدي أمين عام جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم، وعبدالرحمن نقي البستكي المستشار الإعلامي للجائزة.

وأثنى معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، على تحقيق الجائزة عبر السنوات العشر الماضية أهدافها الإيمانية وسعيها إلى البحث عن المواهب المتميزة في مجال إتقان الحفظ والتجويد والصوت الحسن، وتوسع نطاقها لتصبح خليجية وعربية.

من جهته، أعرب هاني الزبيدي أمين عام الجائزة عن تقديره لاهتمام معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، بجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم، مثمناً دعم القيادة لمؤسسات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم في الدولة.

وأشاد الزبيدي بمقتنيات متحف معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، الخاص واهتمامه باقتناء المزيد من المصاحف القرآنية القديمة التي تعود لمئات، السنين وبأحجام مختلفة.