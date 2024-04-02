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أنور قرقاش يلتقي المبعوث الياباني الخاص للسلام في الشرق الأوسط

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الياباني الخاص للسلام في الشرق الأوسط
2 ابريل 2024 15:35

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سعادة السفير ايمورا تسوكاسا مبعوث اليابان الخاص للسلام في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الحالية في المنطقة، وأهمية العمل على إرساء الأمن والاستقرار بما يضمن السلام في المنطقة.وأكد معاليه موقف الإمارات الداعي إلى وقف إطلاق النار، والعمل على تهيئة الظروف لحل سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة، وضرورة معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات بما يكفل تخفيف المعاناة التي يواجهها سكان القطاع، إلى جانب التأكيد على عدم توسع نطاق الحرب، والعودة إلى حلول سياسية مستدامة تُجنب المنطقة التأزيم المتكرر.

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وأشار معاليه إلى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، مشدداً على أن إطالة أمد الحرب سينعكس سلباً على المنطقة ويعمق الأزمات التي تشهدها.واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش، جهود دولة الإمارات الإنسانية الرائدة في هذا الملف، ومنها إرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة سواء عبر المنافذ البرية رغم صعوبتها أوعبر الممر البحري، انطلاقاً من قبرص، والإنزالات الجوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات، ومنها المستشفى الميداني الإماراتي، ومشاريع تحلية المياه وغيرها من المبادرات.

المصدر: وام
اليابان
الإمارات
أنور قرقاش
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