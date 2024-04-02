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"شرطة أبوظبي" تختتم "شهر القراءة"

"شرطة أبوظبي" تختتم "شهر القراءة"
2 ابريل 2024 20:13

اختتمت شرطة أبوظبي فعالياتها ومبادراتها لشهر القراءة الوطني، التي شهدت مشاركات متميزة من المنتسبين وأفراد المجتمع خلال شهر مارس 2024.

وأكد المقدم ناصر عبد الله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية القراءة بوصفها درعاً يحمي عقول الشباب، ويحرّر الإنسان من قيود الجهل، لأنها تنمي رغبة البحث عن المعارف والعلوم، داعيا إلى تكريسها وجعلها عادة يومية أصيلة لتساعد في تحسين نوعية الحياة، ونقل المعرفة الهادفة في المجتمع.

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وأثنى الساعدي على مشاركة جميع قطاعات شرطة أبوظبي في فعاليات شهر القراءة والتنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإنجاحها، موضحاً أن تلك الفعاليات تضمنت عقد برزة قراءة بعنوان "نوع قراءتك" بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتنفيذ ورشة بعنوان "زايد وبناء الإنسان.. منهج القراءة" بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بجانب توزيع تصاميم وإصدارات متحف شرطة المربعة بعدة لغات على السياح والزوار ضمن فعالية "ضيوف أبوظبي" لتعريفهم بقيم التسامح والتعايش ودورها في الحفاظ على الأمن والأمان، إلى جانب فعاليات أخرى متنوعة للتشجيع على جعل القراءة عادجة يومية دائمة.

 

 

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
شهر القراءة
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