منصور بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان وعدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي عدد من الجهات المحلية والاتحادية، وعدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وتبادل سموه مع الحضور، خلال مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الأحاديث الودية وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على الإمارات وشعبها نعم الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.



وتطرق سموه والحضور إلى فضائل شهر رمضان المبارك بما يحمله من معاني الخير والرحمة وأهمية تعزيز قيم التواصل والتراحم والعطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.

حضر المأدبة معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.