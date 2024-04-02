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علوم الدار

عبدالله المري: توفير تعليم ذي جودة عالية يسهم بارتقاء الطلبة

عبدالله المري مترئساً اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية (من المصدر)
3 ابريل 2024 02:05

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم في نادي الضباط، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وأعضاء المجلس من مختلف الإدارات العامة.
وأكد الفريق المري خلال الاجتماع، أن إنشاء مدارس حماية للتربية والتعليم جاء لدعم موظفي القوة وأسرهم، من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية، وبيئة تعليمية تسهم في ارتقاء الطلبة، لافتاً إلى أن اجتماعات مجلس أمناء مدارس حماية تهدف إلى الخروج بمبادرات واقتراحات نوعية، من شأنها دعم العملية التعليمية في المدارس وتطويرها بشكل مستمر ومستدام، ما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية.
وناقش الحضور قرارات الاجتماعات السابقة، إضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومنها مبتكرو حماية، والتخصصات العلمية لخريجي مدارس حماية، وصندوق حماية للتعليم، والمنصة الذكية للمدرسة، والموقع الإلكتروني لمدارس حماية، إلى جانب التكلفة التشغيلية لمدارس حماية.
واستمع معاليه من العقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى شرح حول التخصصات العلمية لخريجي مدارس حماية، حيث تم تنظيم ورشة «كيف تحتار تخصصك»، وتوزيع استبيان بين الطلاب لتحديد التخصصات العلمية التي يرغبون في الانضمام لها، وتنفيذ معرض الإرشاد الأكاديمي بمشاركة 25 جامعة في الدولة وعرض أكثر التخصصات طلباً، إضافة إلى توفير منح للتخصصات الأكثر طلباً.
كما استمع معاليه من العقيد فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، إلى شرح حول مشروع تطوير مدارس حماية من خلال عرض الخطة المستقبلية والتكلفة التشغيلية والتنبؤ بعدد الطلاب وخيارات الخطة المستقبلية.
واستعرض العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، مبادرة مبتكرو حماية، وهي مسابقة لتحفيز التفكير الابتكاري والإبداعي لطلاب حماية والخروج بأفكار ومشاريع ابتكارية تعزز وتنشر ثقافة الابتكار وصقل مهارات الطلبة، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 30 طالباً وطالبة خرجوا بـ 12 فكرة إبداعية.
واستعرض المقدم عبدالله السويدي، أمين سر المجلس، مدير مكتب مدارس حماية، إحصائيات مدارس حماية خلال الـ 5 أعوام الماضية، حيث شهدت المدارس تزايداً في أعداد الطلاب منذ عام 2019 حتى العام الجاري، حيث بلغ عدد المنتسبين لها خلال العام الدراسي 2023-2024، 2256 طالباً وطالبة مقارنة بعدد المنتسبين خلال الأعوام السابقة.
كما قدم المقدم السويدي شرحاً حول إنجازات مدارس حماية في الفترة الماضية، منها الفوز بـ 13 جائزة على مستوى إمارة دبي وعلى مستوى الدولة، وغيرها من الإنجازات الأخرى، إضافة إلى عرض إحصائيات الطلبة المتميزين والمبتكرين في مجالات عدة، منها الابتكار والرياضة والفنون، ونموذج الزي المدرسي للطلبة، البنين والبنات في رياض الأطفال والحلقة الأولى والثانية والثالثة.

عبدالله المري
دبي
شرطة دبي
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مدارس حماية
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