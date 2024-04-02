«مطارات دبي» تنظم فعالية لزرع دوار الشمس

دبي (الاتحاد)

نظمت مطارات دبي، الجهة المشغلة لأكبر مطار دولي في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، فعالية خاصة، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، وذلك في إطار جهود مطارات دبي المستمرة للتوعية، وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من الحصول على تجربة سفر سلسة تناسب احتياجاتهم.

شملت الفعالية التي أقيمت في حدائق مركز دبي للتوحد، زراعة بذور دوار الشمس، رمزاً للأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل للأشخاص من ذوي التوحد، بمشاركة عدد من الأطفال وعائلاتهم، إضافة إلى ممثلين عن شركاء مطارات دبي الاستراتيجيين.