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علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في ندوة للتوحد

«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في ندوة للتوحد
3 ابريل 2024 02:05

مسقط (وام)

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شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عبر الاتصال المرئي في ندوة بعنوان: «احترام حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والتي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. 
وأكد مقصود كروز في مداخلته خلال الندوة أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الصحة النفسية وأشار إلى القانون الاتحادي رقم 10/ 2023 بشأن الصحة النفسية والذي يؤكد على حقوق المعنيين في الصحة النفسية بمن فيهم المصابون بالتوحد.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
اليوم العالمي للتوعية بالتوحد
ذوي التوحد
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