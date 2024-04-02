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علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية»: إنجاز مركز الرعاية الصحية بالعوير نهاية 2024

خلال تفقد المركز (من المصدر)
3 ابريل 2024 02:05

دبي (وام)

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تفقد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الوزارة في مختلف مناطق الدولة.
واطلع المنصوري، خلال الزيارة، على نسبة إنجاز المشروع الذي يقع على مساحة 3300 متر مربع، ويتكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز، ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع، خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي على رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية.
وأكد المنصوري أن المركز يمثل إضافة مستقبلية حقيقية لمنطقة العوير على صعيد قطاع الخدمة الصحية، حيث تم تصميمه طبقاً لأحدث المواصفات المعمارية، لافتاً إلى أن المركز يتميز بشموليته في تقديم الخدمات الصحية، حيث يتكون من قسم للاستقبال وعيادات خارجية، علاوة على قسم لطب الأسرة وآخر للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى مختبر يتم تنفيذه، طبقاً للمواصفات العالمية، وقسم خاص بالأشعة وصيدلية، إلى جانب عيادة أسنان، وأخرى للأنف والأذن والحنجرة، وعيادة العيون، وعيادة الجلدية، مع وجود غرفة خاصة بالتعقيم.

الرعاية الصحية
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الإمارات
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