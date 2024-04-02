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شوارع أبوظبي تزدان باللوحات المضيئة ابتهاجاً بعيد الفطر

لوحات زينة العيد تميزت بألوان مبهجة (تصوير: أشرف العمرة)
3 ابريل 2024 02:06

هالة الخياط (أبوظبي)

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بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات في المدينة وضواحيها بمئات اللوحات الفنية المضيئة، ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر السعيد، وذلك بهدف إدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
وتعمل فرق البلدية على تركيب لوحات زينة عيد الفطر كزينة إضافية لزينة رمضان، لتجسد روحانيات عيد الفطر وما يمثل لدى أفراد المجتمع، حيث تتميز اللوحات بأنها مزيج من التشكيلات الهندسية المختارة بين النجوم والأهلّة، وكلمات التهنئة بعيد الفطر المبارك.
وتتم إضافة لوحات مضيئة خاصة بعيد الفطر إلى زينة رمضان، حيث تم تغيير زينة الجسور والدوارات الخاصة برمضان بزينة عيد الفطر، وكذلك تركيب زينة العيد على أعمدة الإنارة الأمامية عند كل تقاطع في الطرق الرئيسة والفرعية.
وتزين شارع الكورنيش على امتداده بلوحات زينة العيد، والتي تميزت بألوان مبهجة جمعت الألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر، وتضمنت الكثير من عبارات، وكلمات المعايدة المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»،«ينعاد عليكم»، «من العايدين والغانمين»، وتم دمج ألوان عديدة في اللوحة الواحدة لإعطائها روحاً خاصة تميزها عن المناسبات الأخرى، بالإضافة إلى تطعيم جميع المجسمات والتشكيلات بمادة الأكريليك.
وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، وكذلك على أن تكون جميعها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل، ومقاومة جميع العوامل الجوية.
وتضع البلدية آلية خاصة لمتابعة عمل الزينة بكامل كفاءتها، وذلك من خلال تخصيص طاقم فني متمرس، ولديه إلمام تام بجميع الخطط والتوقعات التي من الممكن أن تحدث، والتعامل معها على الفور، حفاظاً على المظهر الجمالي للزينة.

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