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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يدعو طلاب العلوم والهندسة إلى المشاركة في «كيبو» للبرمجة

الروبوتات تقوم بأدوار مهمة في العديد من التطبيقات الفضائية (من المصدر)
3 ابريل 2024 02:06

آمنة الكتبي (دبي) 

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دعا مركز محمد بن راشد للفضاء الراغبين من طلاب العلوم والهندسة في الجامعات بدولة الإمارات إلى التسجيل في النسخة الـ 5 من تحدي «كيبو» لبرمجة الروبوت، التي تُنظم بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، حيث تقدم المشاركة فرصة للتحكم بروبوت Astrobee على متن محطة الفضاء الدولية.
وبيَّن المركز أن الموعد النهائي للتسجيل في تحدي كيبو في تاريخ 13 مايو 2024، حيث يتضمن التحدي، الذي يأتي في إطار التحدي الدولي الذي تنظمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تكليف الفرق المشاركة ابتكار برنامج يشغّل روبوت الطيران الحر «أستروبي» الخاص بـ «ناسا» لإيقاف تسرب الهواء في وحدة التجارب اليابانية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية والمعروفة باسم «كيبو» في محطة الفضاء الدولية، ما يتيح للطلاب فرصة تطوير مهاراتهم البرمجية، وتحسين فهمهم حول أهمية استخدام الروبوتات في العديد من التطبيقات الفضائية.
ويساعد نظام أستروبي، وهو نظام آلي للطيران الحر جديد تابع لوكالة ناسا، رواد الفضاء على تقليل الوقت الذي يقضونه في الواجبات الروتينية، ما يسمح لهم بالتركيز أكثر على الأشياء التي لا يستطيع سوى البشر القيام بها، كما يعد Int-Ball روبوت كاميرا يطير بحرية، ويهدف في نهاية المطاف إلى تقليل وقت الطاقم إلى الصفر بالنسبة لمهام تصوير الفيديو الروتينية التي يقوم بها الطاقم في محطة الفضاء الدولية.
ويعد تحدي برمجة روبوت كيبو برنامجاً تعليمياً يقوم فيه الطلاب بحل مشكلات مختلفة عن طريق برمجة الروبوتات الطائرة الحرة (Astrobee وInt-Ball) في محطة الفضاء الدولية، ويلهم «كيبو» الطلاب لتطوير أهدافهم التعليمية والمهنية إلى مستوى أعلى، كما ستتاح للمشاركين الفرصة لتعلم المنهجيات المتطورة وصقل مهاراتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال هذا البرنامج.
وسيقوم «كيبو» أيضاً بتوسيع التبادل الدولي من خلال تشجيع الطلاب على التفاعل مع المشاركين الآخرين من جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورات السابقة 5 آلاف و189 طالباً من 12 دولة حول العالم.

البرمجة
مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
تحدي كيبو لبرمجة الروبوت
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الروبوتات
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