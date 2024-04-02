تعاون بحثي بين «تريندز» و«معهد البرازيل-أفريقيا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد البرازيل-أفريقيا، اتفاقية تعاون تفتح آفاقاً جديدة للبحث والدراسات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات.

وتشمل الاتفاقية التي تمت في مقر «تريندز» في أبوظبي، ووقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور جواوبوسكو مونتي، رئيس معهد البرازيل- أفريقيا، مجالات متنوعة، بدءاً من إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والهجرة والأمن السيبراني، مروراً بتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، وصولاً إلى تبادل الخبراء والباحثين بين الجانبين، ونشر الأبحاث والدراسات المشتركة في مجلات علمية محكمة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين «تريندز» ومعهد البرازيل-أفريقيا، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن حرص «تريندز» على تعزيز شراكاته البحثية العالمية، مشيراً إلى أنها ستتيح للطرفين تبادل الخبرات والرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتصل بالقارة الأفريقية التي باتت موضع اهتمام عالمي كبير، مشيداً بدور معهد البرازيل أفريقيا في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور جواو بوسكو مونتي، رئيس معهد البرازيل-أفريقيا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات الذي بات منصة عالمية ومرجعية بحثية دولية مهمة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية في مختلف دول العالم.