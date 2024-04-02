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حمدان بن محمد يشهد محاضرة حول العادات الصحية في المجتمعات المترابطة

حمدان بن محمد خلال المحاضرة بحضور أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ولطيفة بنت محمد (من المصدر)
3 ابريل 2024 02:06

دبي (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، محاضرة قدمها دان بيوتنر، الكاتب الأميركي، مؤلف كتاب «المناطق الزرقاء»، وذلك في مجلس سموه في منطقة ند الشبا بدبي.
حضر المحاضرة إلى جوار سموه كل من: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
وتناول الكاتب دان بيوتنر، خلال المحاضرة، التي حضرها جمع من أعيان البلاد والوزراء وكبار الشخصيات، أنماط الحياة الصحية في مجتمعات المناطق الزرقاء، وهي خمس مناطق في العالم من المعروف أن الناس يعيشون فيها حياة طويلة وصحية، بسبب ممارستهم عادات صحية إيجابية وسط مجتمعات مترابطة.
يُذكر أن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، تستهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية في مجتمع دبي، وترسيخ جودة حياة المواطنين، حيث تضمنت إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الدكتورة شيلبا بويجة، الاختصاصية في معهد سيميل لعلم الأعصاب والسلوك البشري في كلية ديفيد جيفن للطب.
وتخلل اللقاء حديث حول رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل، وتوفير أفضل فرص النمو والازدهار لهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
وقد تناول الحضور طعام الإفطار على مائدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، راجين المولى عز وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمْن والبركات.

ولي عهد دبي
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دبي
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