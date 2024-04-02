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سالم القاسمي يشهد جلسة «زايد الإنسانية.. رؤية وطن»

سالم بن سلطان القاسمي خلال الجلسة الحوارية (وام)
3 ابريل 2024 02:06

رأس الخيمة (وام)

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن أبناء الإمارات لا ينسون على مرّ الأعوام والعقود فضائل مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإنجازاته وعطاءه، في بناء الدولة وخدمة الوطن وتعزيز مكتسبات أبنائه.
وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، صاحب الدور الأكبر في ما وصلت إليه الإمارات من موقع ريادي في العالم، تنموياً وحضارياً وخدمياً واقتصادياً، متفوقة على كثير من دول العالم التي تفوقها عمراً وتاريخاً وتجارب وخبرات، حيث جعل من الإمارات بلداً للتسامح تستقطب مختلف جنسيات العالم، وتشهد بفضل من الله أكبر حركة طيران في العالم.
وقال إن دعم القيادة الرشيدة لمبادرة يوم زايد للعمل الإنساني جعلت منها مناسبة لإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، ليصبح العمل الإنساني منهج عطاء في دولة الإمارات، ما يجعل اسم الإمارات محفوراً في قلوب وعقول الشعوب التي استفادت وما تزال من المشروعات الإنسانية الإماراتية.
جاء ذلك خلال حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، ليلة أول أمس، الجلسة الحوارية الرمضانية «زايد الإنسانية، رؤية وطن» التي نظمها مستشفى صقر برأس الخيمة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إحياء ليوم زايد للعمل الإنساني، داعياً الحضور إلى استذكار فكر ومناقب المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع أبنائهم.
واستعرض الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عدداً من المواقف التي جمعته والمغفور له الشيخ زايد، وكيف وجد منه الدعم والتحفيز، خاصة كيف كانت فرحته، رحمه الله، وهو يخرج الآلاف من شباب الوطن الذي لبوا نداء الواجب التطوعي في معسكرات القوات المسلحة.

سالم القاسمي
الإمارات
رأس الخيمة
مستشفى صقر
مستشفى صقر في رأس الخيمة
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