جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 11.3 درجة مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.3 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
#أقل_درجة_حرارة_سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 11.3 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 03:45 UAE Local time. pic.twitter.com/uorvXfk4NJ— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 3, 2024