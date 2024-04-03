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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم
3 ابريل 2024 09:41

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 11.3 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.3 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب  الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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