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"تريندز" يشارك في معرض باريس الدولي للكتاب 2024

"تريندز" يشارك في معرض باريس الدولي للكتاب 2024
3 ابريل 2024 10:41

يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جولة بحثية في فرنسا في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري يشارك خلالها، ولأول مرة، في معرض باريس الدولي للكتاب 2024، والذي يعد من أهم المعارض العالمية.

ويُدشن المركز مكتب "تريندز باريس" (الافتراضي)، الأول أوروبياً والخامس عالمياً، ليكون جسراً معرفياً عالمياً في القارة الأوروبية.

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كما يدشن، على هامش المعرض، أول كتاب من إصداراته باللغة الفرنسية بتأليف مشترك بين باحثي مركز “تريندز” وجامعة مونتريال، ويعرض عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، والمترجم بعضها إلى 15 لغة، كما ينظم جلسات ونقاشات حوارية تتناول مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمعرفة، أبرزها ندوة حول العلاقات الخليجية الأوروبية.

ويبحث وفد "تريندز" المشرف والمشارك في الجولة البحثية والمعرض، مع أكبر المراكز البحثية والفكرية في باريس، آفاق التعاون وتعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات في القارة الأوروبية، فيما سيقوم الوفد الإعلامي، بتسجيل 3 حلقات بودكاست مع خبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الراهنة وتبادل الأفكار والآراء.

المصدر: وام
تريندز
معرض باريس الدولي للكتاب
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