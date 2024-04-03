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سفارة الإمارات بالقاهرة تنظم إفطاراً جماعياً للفتيات الأيتام في «مؤسسة لمسة أمل»

سفارة الإمارات بالقاهرة تنظم إفطاراً جماعياً للفتيات الأيتام في «مؤسسة لمسة أمل»
3 ابريل 2024 12:36

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حفل إفطار جماعي للفتيات الأيتام داخل مؤسسة لمسة أمل الاجتماعية في محافظة الجيزة. تأتي هذه المبادرة، في إطار المبادرات الثقافية لسفارة الدولة في القاهرة لعام 2024، والتزامها بتعزيز الدبلوماسية الثقافية من خلال مختلف القطاعات في جمهورية مصر العربية.

حضر الإفطار الجماعي، بالإضافة إلى الفتيات الأيتام، عدد من دبلوماسيي وموظفي البعثة، وطلاب دولة الإمارات الدراسين في مصر، إضافة إلى مسؤولي الجمعيات الخيرية، وعدد من الشخصيات العامة. وثمنت مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائمة لدى الجامعة العربية، جهود مؤسسة لمسة أمل الاجتماعية في تقديم النموذج المثالي لرعاية الأيتام، ما أهلها للفوز هذا العام بجائزة «صناع الأمل» في الإمارات العربية المتحدة.

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وأعربت السفيرة الكعبي عن سعادتها بما تقوم به هذه المؤسسة الاجتماعية من تقديم رعاية متميزة لهؤلاء الفتيات، مؤكدة أهمية العمل الخيري والإنساني الذي أرسى دعائمه في دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

المصدر: وام
مصر
سفارة الإمارات
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