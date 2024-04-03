اتفاقية بين «محمد بن راشد للإسكان» و«تعاونية الاتحاد» لدعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمؤسسة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيعها اتفاقية مع «تعاونية الاتحاد»، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتحقيق التكامل الاجتماعي، ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.

وتهدف الاتفاقية، التي تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى دعم مشاريع المؤسسة الاستثمارية وبرامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية، ومن ضمنها الحالات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود في الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم تعاونية الاتحاد بتقديم دعم مالي يصل إلى مليون درهم، بالإضافة إلى بطاقات شرائية بقيمة 500 ألف درهم، وذلك لمساعدة الأسر المتعثرة والمستفيدة من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ويأتي هذا الدعم في إطار التزام الطرفين بتوطيد العلاقات ودعم التعاون والعمل المشترك، لتحقيق الأهداف المشتركة التي لها تأثير إيجابي وملموس في حياة المستفيدين.

وأكد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم جهود المؤسسة لتوفير سكن كريم للأسر المستحقة، معبراً عن تقديره لتعاونية الاتحاد لمساهمتها القيّمة ودورها الفعّال في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمستفيدين.

وقال: «نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأهمية الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على مجتمعنا، وخاصةً على الأسر ذات الدخل المحدود والمستفيدين من برامجنا الإسكانية. وتعدّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع، وتؤكد روح التعاون والمسؤولية التي تجمع بين مختلف القطاعات في دولتنا الحبيبة».

من جهته، أعرب محمد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تعكس التزام تعاونية الاتحاد بدعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والأسر في دبي.

تأتي هذه الاتفاقية جزءاً من سلسلة مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العمل الإنساني والمساهمة في بناء مجتمع متماسك وداعم لأفراده.

وتضاف الاتفاقية إلى سجلّ إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويمكن الاطلاع على خدمات المؤسسة عبر زيارة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.mbrhe.gov.ae.





