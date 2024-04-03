تفاهم بين "الداخلية" و"أبوظبي لخدمات الطاقة"

‏‎وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، المتخصصة في بناء قدرات كفاءة الطاقة والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بهدف توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة في المباني واستدامتها لترشيد استهلاك الماء والكهرباء.

وقع المذكرة عن وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، وعن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، خالد محمد القبيسي الرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب المذكرة، تتعزز الشراكة بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات في الدراسات البيئية ودراسات تأهيل المباني، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الماء والكهرباء فيها، والمراقبة والتدقيق على مستويات الاستهلاك الحالية للطاقة الكهربائية، ووضع خطة شاملة لتحسينها، بالإضافة إلى اقتراح الحلول والأنظمة التكنولوجية والابتكارات المستدامة المطبقة.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، إنه تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات التي تركز على الحلول المستدامة بيئياً، تسعى الوزارة لأن تكون سباقة باستمرار في ابتكار الأساليب والأدوات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية واكتشاف الحلول البديلة، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية على بناء شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

وقال خالد محمد القبيسي، إن الإعلان عن مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية، يأتي للتسريع في عملية إزالة الكربون من المباني والمنشآت التابعة لها في كافة إمارات الدولة، وستثمر هذه الشراكة عن رفع كفاءة استهلاك الطاقة، مما يدفع عجلة الاستدامة البيئية، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي (2050).

وأضاف أنه وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على التزام الشركة بقيادة برنامج إعادة تأهيل المباني ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق فوائد اقتصادية في كافة القطاعات.