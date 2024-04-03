حملة تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات في أبوظبي بمناسبة اقتراب عيد الفطر

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة توعوية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ونظراً للإقبال الكبير على هذه المراكز والصالونات في هذه الفترة وزيادة عدد مرتاديها.

وهدفت الحملة، التي استمرت لمدة 5 أيام متواصلة، إلى زيادة الوعي لدى أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة في هذه المراكز والصالونات، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، والتعاون مع الجهات الرقابية والمفتشين للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

وعملت فرق البلدية أثناء أيام الحملة على القيام بأكثر من 100 زيارة تفتيشية يومياً على المراكز المستهدفة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، حيث تم تحرير عدد من الإنذارات لبعض المخالفين والعمل على متابعة مدى الامتثال لتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

كما تضمنت الحملة نشرات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لتعريف أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها بضرورة الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة تجنباً للمخالفات وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.