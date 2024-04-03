الخميس 4 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات في أبوظبي بمناسبة اقتراب عيد الفطر

حملة تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات في أبوظبي بمناسبة اقتراب عيد الفطر
3 ابريل 2024 14:41

 نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة توعوية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ونظراً للإقبال الكبير على هذه المراكز والصالونات في هذه الفترة وزيادة عدد مرتاديها.

 

وهدفت الحملة، التي استمرت لمدة 5 أيام متواصلة، إلى زيادة الوعي لدى أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة في هذه المراكز والصالونات، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، والتعاون مع الجهات الرقابية والمفتشين للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

 

أخبار ذات صلة
شوارع أبوظبي تزدان باللوحات المضيئة ابتهاجاً بعيد الفطر
بلدية أبوظبي تنظم حملة للتوعوية بضرورة الحد من هدر الطعام

وعملت فرق البلدية أثناء أيام الحملة على القيام بأكثر من 100 زيارة تفتيشية يومياً على المراكز المستهدفة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، حيث تم تحرير عدد من الإنذارات لبعض المخالفين والعمل على متابعة مدى الامتثال لتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

 

كما تضمنت الحملة نشرات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لتعريف أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والعاملين فيها بضرورة الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة تجنباً للمخالفات وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع. 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
صالونات التجميل
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
ظروف مأساوية يعيشها الأطفال والنساء في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة الإعلام في «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 70% من ضحايا الحرب بغزة نساء وأطفال
اليوم 02:32
مجلس الأمة الكويتي
الأخبار العالمية
الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة اليوم
اليوم 02:32
مزارع خلال حصاد محصول القمح في تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. «الأمن الغذائي» يتصدر الأزمات بسبب موجات الجفاف
اليوم 02:32
الصيادون اليمنيون أكثر الفئات تضرراً من انتهاكات الحوثي بالبحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يؤكد ضرورة التوصل لحل دبلوماسي باليمن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©