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حميد الخيرية تحتفي بالأيتام في يوم زايد للعمل الإنساني

حميد الخيرية تحتفي بالأيتام في يوم زايد للعمل الإنساني
3 ابريل 2024 16:03

أقامت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ملتقى رمضانيا بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يتزامن مع يوم اليتيم العربي بحضور طارق عبدالله محمد العوضي، مدير عام المؤسسة، والعديد من الأيتام وأسرهم، ممن ترعاهم المؤسسة وذلك تحت رعاية مؤسسة "تحقيق أمنية"، ودائرة المالية في عجمان.

تضمن الملتقى فعاليات متنوعة منها حفل إفطار شكل بدوره فرصة لبث روح التضامن والمودة بين الحاضرين إلى جانب تكريم الأيتام المتفوقين والموهوبين والأسرة المتميزة لعام 2023 ومسابقات متنوعة، شارك فيها الأيتام وأسرهم ساهمت بتعزيز روح التنافس الإيجابي فيما بينهم.

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وفي ختام الحدث جرى تكريم رعاة الحدث تقديراً لجهودهم و دعمهم المتواصل للقضايا الإنسانية وهم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" ومريم الظهوري، من دائرة المالية في عجمان، وفندق فيرمونت.

المصدر: وام
حميد الخيرية
يوم زايد للعمل الإنساني
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