الخميس 4 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام الدورة الرمضانية في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمريجيب الفهود

اختتام الدورة الرمضانية في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمريجيب الفهود
3 ابريل 2024 17:33

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التي أقيمت في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود تحت رعاية وحضور حسن سالم الغول القايدي مدير فريق الإغاثة الإماراتي، ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي.

واستهل الحفل الختامي، الذي حضره عطوفة منير الشخانبة المدير الأمني للمخيم، بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة اللاجئين والتي ألقاها أحمد شتيوي، ووجه خلالها الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها في توفير جميع احتياجات اللاجئين.تم بعدها تسليم الهدايا على الفائزين بالمسابقات الدينية والثقافية والشطرنج، إضافة لتكريم المحكمين. 

أخبار ذات صلة
70 ألف وجبة «كسر صيام» في رأس الخيمة
«الهلال الأحمر» ينظم احتفالية للأيتام في أم القيوين

وأكد حسن الغول، التزام فريق الإغاثة الإماراتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفيراحتياجات اللاجئين السوريين في المخيم والعمل على راحتهم، مبديا سعادته بإقبال الأهالي على التسجيل بالدورة الرمضانية حيث تجاوز عدد المشاركين في هذا العام الـ 800 مشارك من الجنسين من مختلف الأعمار.
وتابع رعاة الحفل وأهالي المخيم مباراة كرة القدم النهائية التي أقيمت على ملعب المخيم، تم بعدها توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.
جدير بالذكر أنه منذ تأسيس المخيم عام 2013، تقام الدورة الرمضانية سنويا للاجئين السوريين.
 

المصدر: وام
مخيم مريجيب الفهود
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
ظروف مأساوية يعيشها الأطفال والنساء في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة الإعلام في «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 70% من ضحايا الحرب بغزة نساء وأطفال
اليوم 02:32
مجلس الأمة الكويتي
الأخبار العالمية
الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة اليوم
اليوم 02:32
مزارع خلال حصاد محصول القمح في تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. «الأمن الغذائي» يتصدر الأزمات بسبب موجات الجفاف
اليوم 02:32
الصيادون اليمنيون أكثر الفئات تضرراً من انتهاكات الحوثي بالبحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يؤكد ضرورة التوصل لحل دبلوماسي باليمن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©