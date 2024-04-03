شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً مهماً للجمهور

دعت شرطة أبوطبي أفراد الجمهور إلى عدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد.

وذلك عبر منشور في حسابها الرسمي بمنصة إكس مرفق بفيديو:"شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد".

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد، وعدم عرقلة المداخل والمخارج وعدم الوقوف خلف المركبات وعدم الوقوف فوق الأرصفة وعدم عرقلة حركة السير.