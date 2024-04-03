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شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً مهماً للجمهور

شرطة أبوظبي
3 ابريل 2024 18:39

دعت شرطة أبوطبي أفراد الجمهور إلى عدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد.

وذلك عبر منشور في حسابها الرسمي بمنصة إكس مرفق بفيديو:"شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد".

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ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد، وعدم عرقلة المداخل والمخارج وعدم الوقوف خلف المركبات وعدم الوقوف فوق الأرصفة وعدم عرقلة حركة السير.

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المساجد
شرطة أبوظبي
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