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علوم الدار

"طيور الخير" تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية في غزة

إسقاط مساعدات إنسانية في غزة
4 ابريل 2024 15:34

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
ونقلت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة إكس" (تويتر سابقا) "شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة C130 وطائرة C295 تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة".
جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 84 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها، منذ إنطلاق عملية "طيور الخير"، إلى 1321 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيور الخير
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