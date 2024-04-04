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علوم الدار

بدء استقبال طلبات الترشح لـ«رواد الشباب العربي»

خلال تكريم رواد الشباب العربي في دورة سابقة (من المصدر)
5 ابريل 2024 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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بدأ مركز الشباب العربي استقبال طلبات الترشح من الراغبين بالمشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، التي تحتفي بشباب وشابات الدول العربية الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً، وممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي الفاعل الذي يشارك في عملية بناء وتنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات.
وتركز النسخة الثالثة من المبادرة على 10 مسارات رئيسة وهي، البحث العلمي، والخدمة المجتمعية، والتعليم، والإعلام والمواطنة الرقمية، وريادة الأعمال، والطب والعلوم الصحية، والاستدامة والبيئة، والصناعات والابتكار، والفضاء والتكنولوجيا، ومسار الهندسة، وذلك بهدف حث الشباب المتميز على الترشح، أو ترشيح أقرانهم المتميزين في مجالاتهم، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المبدع.
وقالت جواهر بني حماد، مدير الشراكات، مدير المبادرة في مركز الشباب العربي: «نعمل من خلال مبادرة (رواد الشباب العربي) على الاحتفاء بالشباب العربي وتقدير جهودهم، وتشجيعهم على الاستمرار في رحلة العطاء والتحسين بما يطور مشاريعهم ومبادراتهم، ويساهم في تطبيقها على أرض الواقع، وبما يسهم في خلق مجتمع من الشباب المبدعين والمتميزين، وإشراكهم في نقاشات مثمرة فيما بينهم، وخلق مساحة للتواصل مع القادة وأصحاب القرار».
وأشارت إلى أهمية المبادرة في المساعدة على نقل الشباب لمستوى مختلف وأكثر احترافية، إلى جانب تبادل الثقافات بين رواد الشباب العربي، وفتح فرص جديدة أمامهم لمبادرات مستحدثة يكمل فيها كل طرف شريكه بما يتوفر لديه من إمكانات.
وأضافت أنه في نسخة هذا العام تم تحديث معايير القبول في المبادرة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية دور الشباب الفاعل في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وفي مجتمعاتهم، وحسب تخصصاتهم المختلفة.
وأوضحت أن أحد أهم بنود المبادرة، التركيز على كيف يمكن أن يؤدي الشباب دوراً من خلال تخصصه في خدمة رؤية دولة الإمارات أو مجتمعه أو المجتمعات العربية، حيث سيتطلب في استمارة التسجيل والقبول الرد على السؤال، وإرفاق تصور للفكرة أو العرض المقدم، وأن يكون المرشح من دولة عربية، وله إنجاز ذو تأثير على مجتمعه أو العالم، وأن يكون له مراجع وأدلة على العمل أو الإنجاز، والاستمرارية في أي مجال أو عمل قام به.

الشباب العربي
مركز الشباب العربي
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