روبوت ذكي لرصد مخالفات راكبي السكوتر الكهربائي في دبي

دينا جوني (دبي)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تجريبياً الروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية في دبي. وبدأ الروبوت الذكي في التجوال على شاطئ جميرا 3 في مرحلة تعمل فيها الهيئة على ضبط وظائفه وكيفية استجابته للمخالفات وتسجيلها وبثها، علماً أن المرحلة الأولى من تشغيل الروبوت لن يتم فيها تحرير أي غرامات. وستعمل الهيئة على دراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه على مناطق أخرى مختلفة في الفترة المقبلة، بالتعاون مع شرطة دبي.

يبلغ طول الروبوت 152 سنتيمتراً ووزنه 200 كيلوغرام، وهو يعمل بالذكاء الاصطناعي ومزود بكاميرا وأربعة مستشعرات للحركة، للتمكن من كشف المخالفين.

ويمكن استخدام الروبوت أيضاً لبث معلومات أو توجيهات تهم الجمهور مثل الابتعاد عن الشاطئ أثناء الطقس العاصف. وقد تم تصميم الروبوت من قبل شركة «تيرمناس» العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، لكي يعمل بكفاءة في ظل الظروف الجوية المختلفة.

وتم تزويد الروبوت بأحدث التقنيات ومعايير السلامة، حيث يتمتع بقدرته على رصد المخالفات بنسبة دقة تتجاوز 85%، وتوفير البيانات بشكل لحظي في مدة لا تتجاوز 5 ثوانٍ، وقدرة على تغطية مسافة تصل إلى 2 كيلومتر، فضلاً عن فاعليته بمراقبة التنقل المرن في الظروف المناخية المتنوعة، كما زود الروبوت بأجهزة استشعار لضمان وقوف الروبوت عند اقترابه من أي مجسم أو شخص يقترب منه، بدءاً من مسافة 1.5 متر، وذلك لضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق.

غرامات

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنه لن يتم فرض غرامات حتى الآن على مرتادي الشواطئ من الدراجين وراكبي السكوتر، إلا أنه سيتم رصد المخالفات مثل عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة، أو وجود خوذتين على جهاز واحد من السكوتر الإلكتروني، واستخدامه على المسار غير المصرح به مثل مسارات الركض.