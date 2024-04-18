"صحة أبوظبي": خدمة سداد غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي متوفرة عبر منصة "تم"

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، أن خدمة سداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي أصبحت متوفرة عبر منصة "تم" المنصة الرقمية الموحدة لخدمات حكومة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز الارتقاء بتجربة المتعامل ويدعم جهود التحول الرقمي في الإمارة.

وأوضحت الدائرة في هذا الصدد أن سداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي تستغرق 6 دقائق فقط وذلك بعد الحصول على الرقم المرجعي للغرامة من شركة الضمان الصحي المعتمدة التي يرغب المتعامل بتجديد الضمان الصحي لديها.. ويمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمة عبر بوابة "تم" الإلكترونية أو تطبيق"تم" للهواتف الذكية أو عبر البحث عن خدمة " دفع غرامات الضمان الصحي".

ودعت الدائرة أصحاب العمل وأفراد المجتمع إلى ضرورة الاشتراك أو تجديد الاشتراك لهم ولمكفوليهم في الضمان الصحي، وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها وتجنيبهم الغرامات التي تترتب على عدم قيامهم بذلك.

جدير بالذكر أن منصة "تم" الرقمية الموحدة تتضمن تطبيقاً ذكياً وبوابة إلكترونية وتتيح الوصول إلى الخدمات الرقمية لحكومة أبوظبي من مكان واحد عبر الرابط الإلكتروني: https://www.tamm.abudhabi/ar-ae

