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خطة استراتيجية محدثة شاملة للبنية التحتية في عجمان

خطة استراتيجية محدثة شاملة للبنية التحتية في عجمان
19 ابريل 2024 01:51

عجمان (وام)

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ناقش الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وضع خطة استراتيجية محدثة شاملة للبنية التحتية بالإمارة في ضوء الحالة الجوية التي استمرت خلال الأيام الماضية، مصحوبة بأمطار غزيرة لم تشهدها الدولة منذ 75 عاماً.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الشيخ راشد بن حميد بمكتبه بالدائرة، مع عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والمديرين التنفيذيين، والمديرين المختصين بالأعمال الميدانية.
وقال الشيخ راشد بن حميد، في مستهل الاجتماع: «إن هذا القطاع الحيوي يحظى بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير بنية تحتية قوية في مناطق الإمارة كافة»، موضحاً أن العمل في هذا الجانب سيتم انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، عبر إعداد خطة شاملة ومتكاملة تضمن الجاهزية التامة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.
وأكد أن إمارة عجمان تمتلك منظومة متطورة للبنية التحتية المتكاملة والمصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، منوهاً بسعي الدائرة بشكل دائم لاستشراف النماذج المثالية للتحسين الشامل والتطوير المنشود.
ووجَّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي قطاعات الدائرة بتكثيف الجهود والتنسيق المشترك لإعداد المحاور الرئيسية للخطة المحدثة، الهادفة لمواكبة الطوارئ والتغيرات باختلاف أنواعها. وثمَّن جهود الكفاءات الميدانية التي عملت على احتواء آثار المنخفض الجوي، وتعاملت بشكل فوري مع البلاغات الواردة بالتعاون مع فرق الطوارئ.

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