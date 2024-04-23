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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
23 ابريل 2024 10:14

حث المركز الوطني للأرصاد على توخي الحذر بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في الدولة، اليوم.

وأكد الوطني للأرصاد أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة على البحر والمناطق الغربية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر، وذلك من الساعة 09:45 وحتى الساعة 19:00.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر والإطلاع على تطور حالة الطقس.

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ونبه إلى ضرورة البقاء على اطلاع دائم  لتطور حالة الطقس والامتثال للنصيحة والأوامر التي تصدر من الجهات المعنية، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس صباح اليوم.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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