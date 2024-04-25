سفارة مملكة هولندا بالدولة تحتفل بيومها الوطني

حضر عبدالعزيز علي النيادي، مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال، الذي أقامه خيرارد بول ماري هوبير شتيخس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق روتانا السعديات في أبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة ورجال الأعمال وأبناء الجالية الهولندية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الهولندي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات المتميزة، التي تربط دولة الإمارات ومملكة هولندا، وتشهد تطوراً وازدهاراً في مختلف المجالات.