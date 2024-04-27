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علوم الدار

"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ39 للمساعدات على غزة

إسقاط جوي للمساعدات على قطاع غزة
27 ابريل 2024 16:42

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم السبت، تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية، على شمال قطاع غزة.
شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونقلت وزار الدفاع الإماراتية، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية "طيور الخير" إلى 2599 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".
بذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية، التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية "طيور الخير"، حوالي 2969 طن من المساعدات.
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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