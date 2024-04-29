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"الأرصاد" يحدد مناطق هطول الأمطار حسب شدتها

هطول أمطار على الدولة (أرشيفية)
29 ابريل 2024 15:34

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أفاد المركز الوطني للأرصاد، ضمن تقارير المتابعة للحالة الجوية، أن الأمطار المشاهدة اليوم الاثنين، الموافق 29 /04/ 2024، حتى الساعة الثانية والنصف مساء اليوم، تراوحت بين الغزيرة مع برد، وغزيرة، ومتوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة، وخفيفة.
وتفصيلاً، بحسب مناطق الهطول، هطلت أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة، على أعسمة، وادي عبادلة (الفجيرة)، والغيل، مسافي (رأس الخيمة)، بينما كانت الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من رأس الخيمة، السيوح، البطايح ومليحة (الشارقة).
وهطلت أمطار متوسطة على مطار الشارقة الدولي، وطريق جبل علي - لهباب (دبي).
كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مويلح بالشارقة، والليسيلي (دبي)، بينما هطلت أمطار خفيفة، على خورفكان، القراين (الشارقة)،
كما أدت الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وذلك من الساعة 08:15 حتى الساعة السادسة مساء.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأحد 28 أبريل إلى السبت 4 مايو 2024. وتتكون السحب الركامية المحلية الممطرة، مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، وذلك حتى الأربعاء المقبل.

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وأشار المركز إلى أنه من مساء الأربعاء إلى الخميس تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء، وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وخلال يوم الجمعة والسبت تقل كميات السحب تدريجياً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.
وبالنسبة إلى حركة الرياح، فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.

الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
الأمطار الغزيرة
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