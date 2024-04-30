الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطور أنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية في تدريب المنتسبين

شرطة أبوظبي تطور أنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية في تدريب المنتسبين
1 مايو 2024 01:05

طورت شرطة أبوظبي، ومن خلال مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية لاستخدامها في عمليات التدريب والتأهيل، حيث أسهمت بدور كبير في الارتقاء بمهارات المنتسبين، وانعكست إيجاباً على تحقيق أهداف وتطلعات القيادة العامة في مسيرتها نحو التحسين والتطوير بالعمل الشرطي والأمني.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتمام القيادة الشرطية باستشراف المستقبل في إعداد وتدريب كوادر شرطية تتابع المستجدات، وقادرة على مواجهة التحديات باحترافية عالية.
ولفت إلى حرص الأكاديمية على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في مجالات التدريب، وأبرزها التدريب الافتراضي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، باعتبارها متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف، مما يسهم في رفع قدراتنا وكفاءتنا ومهاراتنا في مواجهة الأزمات. وأوضح أن منظومة التدريب تعد كبيرة ومتفرعة كونها جزءاً مهماً من شرطة أبوظبي، وتضم عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين على مستوى إمارة أبوظبي، ومن خلال المنظومة يتم تصميم برامج تدريبية، وفقاً لدراسة العوامل المؤسسية المؤثرة من احتياجات القطاعات والوحدات التنظيمية والتوجهات الحكومية والتحديات الأمنية واستشراف المستقبل الشرطي والأمني والممارسات المتميزة العالمية.

طلال الأحمد: الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب
أوضح العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أن هذا النوع من التدريب يُعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالمياً، وقد تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات العالمية في عملية التدريب، وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتدريب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وذلك في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وأشار إلى أنه تم إطلاق المركز مع تأسيس الأكاديمية في مارس 2020 بوصفه وحدة حديثة في وقت انتشار (كوفيد 19)، وكانت عملية تبني عمليات افتراضية أفضل وقت لتفعيلها من خلال استخدام أكثر الأساليب التدريبية تطوراً لتقليل التواصل البشري المباشر بين الأشخاص، فتم تحويل الدورات التدريبية من القاعات التدريبية وجهاً لوجه إلى تقنيات الاتصال المرئي والتي أسهمت في استمرارية التدريب عن بُعد، مما ساهم في نجاح العملية التدريبية التخصصية، وفق أعلى المستويات ودون تأخر أوتوقف.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الرياضات التراثية تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات
رئيس الدولة: الاستثمار في الشباب المؤهل أولوية رئيسية

وأضاف: يتوافر في المركز تطبيقات التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية ومحاكاة الواقع الافتراضي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مؤكداً أن الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب، واستخدام التقنيات الحديثة في تقييم المواد والتفاعل مع المتدربين يُعد ضرورة قصوى في الأكاديمية، ومن خلالها يتم إتاحة التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، والتركيز على تقنية الواقع الافتراضي.

مشروعات جديدة توفر بيئة محفزة لتوليد الأفكار الابتكارية
يشمل المركز على مشاريع وتطبيقات مبتكرة عدة للتدريب باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية المطورة بالكامل من قبل فريق عمل المركز.
وتتمثل في: مشروع جولة افتراضية في متحف المربعة، بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، ويتيح للمستخدم زيارته افتراضيا عبر تقنية (VR)، وجهاز التجديف الثابت الافتراضي، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية باستخدام تقنية (VR) لممارسة الرياضة عبر الانتقال لبيئات أشبه بالواقع.
وضمن جهود مركز التدريب الافتراضي في الاستعانة بالتقنيات الحديثة في تصميم البرامج والتمارين التدريبية، مثل الواقع الافتراضي، والواقع المعزز وأنظمة المحاكاة والذكاء الاصطناعي، يأتي نظام محاكاة القيادة الافتراضية الآمنة والذي يتيح تجربة المحاكاة الممتعة والشائقة للقيادة على طرقات دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام سيارة الشرطة، والإلمام بقواعد القيادة الصحيحة ونظام المخالفات وقيمتها المالية والنقاط المرورية التي يحصل عليها الشخص عند ارتكاب المخالفات. كما عززت الأكاديمية جهودها في تصميم نظام سيناريو التحقيق في الحرائق بتقنية الواقع الافتراضي، بالتعاون مع إدارة الأدلة الجنائية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الـ VR، ويتميز بإمكاناته في تجهيز سيناريوهات مختلفة في تصوير الأدلة وجمعها وتتبع الإجراءات الأساسية، ويعد خطوة تحسينية للمدرب والمتدرب، ويعزز من وصول المعلومة حول الإجراءات المطلوب تطبيقها فعلياً.

إلى جانب مشاريع أخرى، منها: جولة افتراضية في مركز شرطة المدينة، سيناريو التفتيش المدني الافتراضي، سيناريو إنعاش القلب الرئوي الافتراضي، إلى جانب سيناريو التوعية من المخدرات الافتراضي، وسيناريو إجراءات السفر لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التوحد الافتراضي، والذي أطلقته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومطار أبوظبي الدولي؛ بهدف تدريب أصحاب الهمم من فئة التوحُّد على كيفية إتمام إجراءات السفر عند مغادرتهم من مطار أبوظبي الدولي.
وتعكس تلك التقنيات المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في تطوير العملية التدريبية في الأكاديمية، بما يعود بالنفع على رفع كفاءة المنتسبين.
حيث تهتم شرطة أبوظبي بإيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة وتمكينها، من خلال تعاون فريق العمل بالمركز مع كافة القطاعات الشرطية لدعم الاختراعات والمشاريع من برامج وأنظمة التدريب الافتراضي وتطويرها، لتكون بأعلى جودة وتلبية الاحتياجات من برامج تدريبية وتثقيفية وتمارين تحقق احتياجاتهم التدريبية.
كما خصصت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثلاث قاعات تدريبية تفاعلية افتراضية، وفق أحدث التقنيات المتطورة في مبنى الأكاديمية وإدارة مسرح الجريمة وإدارة التفتيش الأمني K9؛ بهدف تنفيذ الدورات التفاعلية والذكية والافتراضية.
وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات والتي تعزز من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية، وتسهم في مكافحة الجريمة بأساليب متطورة واستخدام أفضل التقنيات مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب ومن بينها تقنية الـ VR في مجالات عدة، كالتحقيق في مسرح الجريمة وحوادث الحرائق.
وتعزز مواكبة ثورة التقنيات، مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب كتقنية الـ VR من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية وتسهم في اتخاذ القرارات وتقليل الأخطاء ومكافحة الجريمة بأساليب متطورة.
ويواصل فريق عمل المركز مهامه لتحقيق التفوق والتميز في مجال استحداث وتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة بأعلى جودة وأحدث التقنيات تلبية لاحتياجات البرامج التدريبية والتثقيفية.

جوائز عالمية 
حصل مركز التدريب الافتراضي على العديد من الجوائز في العامين الماضيين 2022 - 2023 منها حصوله على المراكز الأولى في كل من brilliance awards، learning excellence awards، Best business awards، كما حصل في العام الحالي على المراكز الأولى في كل من IBXA24 وHBC International Awards 2024.
ويأتي الحصول على تلك الجوائز انعكاساً للإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب الافتراضي بإتباع أفضل المعايير العالمية، واهتمام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتوظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز بمحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي.

المحاكاة الافتراضية
الإمارات
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©