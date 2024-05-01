الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

رئيس الدولة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
1 مايو 2024 20:20

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم. وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي:

أخبار ذات صلة
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
ويعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم. 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصدر: وام
محمد بن زايد
طحنون بن محمد آل نهيان
آخر الأخبار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:38
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:17
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4%
اليوم 22:38
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:28
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©