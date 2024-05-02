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رئيس الدولة: رحم الله الوالد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

رئيس الدولة
2 مايو 2024 13:25

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وقال سموه: "رحم الله الوالد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا الصبر والسلوان".

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وأضاف سموه:"فقدنا برحيله أحد رجالات الوطن الأوفياء، وواحداً من رفاق المسيرة للشيخ زايد، رحمه الله، لعقود من الزمن قبل الاتحاد وبعده. ورحل عن دنيانا تاركاً سجلاً ثرياً من الحكمة والعمل المخلص والملهم في خدمة الإمارات وشعبها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن محمد
محمد بن زايد
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