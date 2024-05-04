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علوم الدار

مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز

إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
4 مايو 2024 19:09

أعلن مجلس النفط في حكومة الشارقة، اليوم السبت، عن اكتشاف جديد للغاز في حقل "هديبة" الواقع إلى الشمال من حقل "الصجعة" بالشارقة وبكميات اقتصادية مبشرة، وفقا لما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وأضاف الحساب أنه "تم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) بحفر بئر في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة القادمة لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره".

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يذكر أن حقل "هديبة" هو خامس حقل بري في الشارقة ليضاف إلى حقول "الصجعة وكهيف وحقل محاني ومويعيد (حول إلى حقل تخزين للغاز)".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
الغاز
اكتشافات
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