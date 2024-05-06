الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار

عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
7 مايو 2024 00:13

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ومعالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ناقش فيها مع نظيريه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود القطرية والمصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، في ظل المخاوف حول تصعيدٍ عسكري جنوبي قطاع غزة.
وثمّن سموه جهود الوساطة، التي يقوم بها البلدان الشقيقان، وأكد دعم دولة الإمارات لها، معرباً عن أمله بأن تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة ويخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد سموه أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو عاجل وآمن ومستدام دون عراقيل.

أخبار ذات صلة
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ 49 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
«العائم» يعزز خدماته العلاجية
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
سامح شكري
قطاع غزة
غزة
وقف إطلاق النار
وساطة
آخر الأخبار
الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية في قرية "ند الظبي" بجزيرة الجبيل في أبوظبي
اقتصاد
الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية في قرية "ند الظبي" بجزيرة الجبيل في أبوظبي
اليوم 16:47
محافظ جنوب سيناء: مصر تطور مناطق سياحية في نويبع وسانت كاترين ودهب
اقتصاد
محافظ جنوب سيناء: مصر تطور مناطق سياحية في نويبع وسانت كاترين ودهب
اليوم 16:31
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
الأخبار العالمية
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
اليوم 16:26
"التربية": "تحدي ريادة الأعمال" يستقطب أكثر من 230 مشروعاً
علوم الدار
"التربية": "تحدي ريادة الأعمال" يستقطب أكثر من 230 مشروعاً
اليوم 15:50
رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©