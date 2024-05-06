أمطار محتملة على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب غرباً وجنوباً، تتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب غرباً وجنوباً تتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتنخفض درجات الحرارة الخميس، والطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر سحب قد تكون ركامية غرباً وجنوباً، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.