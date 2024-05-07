الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الفجيرة للبيئة" تتعامل مع "الوشق" المتداول في الفيديو

"الفجيرة للبيئة" تتعامل مع "الوشق" المتداول في الفيديو
7 مايو 2024 17:16

الفجيرة (الاتحاد)

تحركت الفرق المختصة من هيئة الفجيرة للبيئة للتعامل سريعاً مع الحيوان "الوشق" المتداول في الفيديو، وقد تم تحديد الموقع الذي تم التقاط المقطع به، بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات المختصة، وتبين أن الحيوان تعود ملكيته لشخص هاوي تربية الحيوانات، وهو قط بري من فئة القطط البرية المتوسطة الحجم، وقد تم السيطرة عليه في المنطقة التي شوهد به، وهي إحدى المناطق الجبلية في إمارة الفجيرة.

أخبار ذات صلة
فيديو.. تنويه هام من هيئة الفجيرة للبيئة
«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل مهرجان «براعم الجودو»

وتعاملت الفرق مع مالك الحيوان، والذي أظهر تعاونه مع فريق هيئة الفجيرة للبيئة المختص، وقام بتسليم الحيوان مُقِرَّاً بجهله بنوع الحيوان ومدى أهميته، حيث اعتبره إحدى
أنواع القطط الأليفة التي يسمح باقتنائها وتربيتها.


بدورها تواصلت هيئة الفجيرة للبيئة مع إحدى حدائق الحيوانات في الدولة والتي أبدت تعاونها الكامل في استقبال الحيوان والتعامل معه بشكل آمن وتوفير البيئة المناسبة له والاعتناء به.


وأفادت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، بأن هيئة الفجيرة للبيئة لديها فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات من بلاغات الحيوانات والتي توخذ على محمل الجِد، حفاظاً على أمن وسلامة البيئة والانسان والحيوان وذلك بما يدعم الحفاظ على التوازن البيئي في إمارة الفجيرة.

وأضافت: هناك قوانين محلية واتحادية تحظر اقتناء أنواع معينة من الحيوانات أو الاتجار فيها، وفق قائمة مصنفة ضمن الفئة الحمراء لاتفاقية السايتس، حيث يعد الوشق ضمن القائمة، واستناداً على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الهيئة تجاه مالك الحيوان، مع العلم أن الغرامة المترتبة على امتلاك أو حيازة حيوانات خطرة تتراوح بين 500 إلى 10 ألف درهم.


ويعد القط البري (الوشق) من أنواع القطط البرية النادرة في الدولة والتي تتخذ من سلسلة جبال الحجر مأوى لها، ويعتبر من القطط المفترسة التي يمكنها أن تقفز نحو مسافة 10 أقدام في الهواء لصيد فريستها، كما تلعب دوراً هاماً في النظم البيئية الخاصة بها حيث يعد تواجدها مؤشر إيجابي للصحة البيئية العامة لإمارة الفجيرة.

وتعمل هيئة الفجيرة للبيئة دائماً على توعية الجمهور ومرتادي المناطق البرية بعدم التعرض للكائنات البرية وعدم المساس بمكونات التنوع البيولوجي الفريد في بيئتنا الخضراء للحفاظ على توازن وصحة بيئتنا والاستمتاع بجمالياتها الطبيعية الغنية.
 
وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة الجمهور من ملاك الحيوانات الخطرة بضرورة تسجيلها لدى الهيئة في أقرب وقت ممكن، والابلاغ عن الحيوانات البرية والبحرية أو أي شكاوى بيئية عن طريق الرقم المجاني 800368.

الوشق
الفجيرة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي
اليوم 18:24
الجوهرة بطل «النخبة العربية» للناشئين
الرياضة
الجوهرة بطل «النخبة العربية» للناشئين
اليوم 18:24
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
إيطاليا تصادر أوراق نقدية زائفة بقيمة 50 مليون يورو
الأخبار العالمية
إيطاليا تصادر أوراق نقدية زائفة بقيمة 50 مليون يورو
اليوم 17:36
"الفجيرة للبيئة" تتعامل مع "الوشق" المتداول في الفيديو
علوم الدار
"الفجيرة للبيئة" تتعامل مع "الوشق" المتداول في الفيديو
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©