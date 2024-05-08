تنبيه من "الوطني للأرصاد"

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة.
كما توقع رياحاً نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س وذلك من الساعة 10:45 حتى الساعة 19:00، اليوم الأربعاء. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
فرصة تكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 10:45 حتى الساعة 19:00 الأربعاء 08/05/2024. pic.twitter.com/PpeD9lH9sP— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 8, 2024