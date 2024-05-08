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علوم الدار

تنبيه من "الوطني للأرصاد"

"الأرصاد "
8 مايو 2024 11:27

توقع  المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة.

كما توقع رياحاً نشطة السرعة تصل سرعتها إلى  40 كم/س وذلك من الساعة 10:45 حتى الساعة 19:00، اليوم الأربعاء. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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